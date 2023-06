दिल्ली: बीजेपी सरकार ने बदला नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम, अब प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम से जाना जाएगा

Highlights नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल गया है अब से इसे प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया

नई दिल्ली: केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधान मंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली बैठक में इस पर सहमति जताते हुए यह फैसला लिया गया है। इस परियोजना को नवंबर 2016 में आयोजित कार्यकारी परिषद, एनएमएमएल की 162वीं बैठक में मंजूरी दी गई थी।

गौरतलब है कि संस्कृति मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी करने का फैसला किया गया है।

यह निर्णय मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक विशेष बैठक में लिया गया। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि वह सोसायटी के उपाध्यक्ष भी हैं।

#WATCH | Nehru Memorial Museum and Library Society renaming & Congress criticising it | BJP spokesperson Shehzad Poonawalla says, "Congress can't see beyond one family. It is a Family Ltd Company, a Family Ltd Enterprise. If respect is given to PMs HD Deve Gowda, Inder Kumar… pic.twitter.com/hhosSUlZ8b