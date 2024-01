Bihar Politics: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था

Highlights अरविंद केजरीवाल ने कहा, नीतीश को एनडीए के साथ नहीं जाना चाहिए था केजरीवाल ने कहा, नीतीश के जाने से बिहार में नुकसान होगा नीतीश के जाने से बिहार में गठबंधन को फायदा होगा

Bihar Politics: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। अरविंद ने सोमवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने रविवार को जो किया वह ठीक नहीं किया। उन्हें बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए था। यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अरविंद ने कहा कि नीतीश के बीजेपी में जाने से उलटा बीजेपी को ही नुकसान होगा।

#WATCH | On Nitish Kumar joining NDA, Delhi CM Arvind Kejriwal says, "I think Nitish Kumar should not have gone there. He didn't do the right thing. It is not right for democracy. I think this will harm the NDA in Bihar, and the INDIA alliance will benefit from it…" pic.twitter.com/NWtZDvRtnV