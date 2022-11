फिर से 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंचा दिल्ली का एक्यूआई, 337 किया गया दर्ज, जानिए क्या है कारण

Highlights दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शनिवार सुबह 337 रहा। पंजाब ने सीजन की सबसे अधिक एकल-दिवसीय अग्नि गणना 3,916 दर्ज की। दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई फिर से बिगड़ गया है।

नई दिल्ली: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने जीआरएपी चरण 3 प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है। दरअसल, दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई फिर से बिगड़ गया है। दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शनिवार सुबह 337 रहा। पंजाब ने सीजन की सबसे अधिक एकल-दिवसीय अग्नि गणना 3,916 दर्ज की।

Delhi continues to record an overall Air Quality Index (AQI) under the 'Very Poor' category, currently at 337, as a layer of smog persists in the national capital's sky. pic.twitter.com/hItULrNlF5