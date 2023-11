Air Pollution: "लोग अब मास्क पहने और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले", हेल्थ एक्सपर्ट का सुझाव

Highlights दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है इसी के मद्देनजर डॉक्टर अपना-अपना सुझाव दे रहे हैं वहीं, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो ही घर से बाहर निकलें

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। इसी के मद्देनजर अब, हेल्थ एक्सपर्ट ने सुझाव दिया है कि लोग अब मास्क पहने और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले।

यही नहीं जरुरत पड़ने पर लोग डॉक्टर से भी सलाह ले रहा है, क्योंकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब श्रेणी में चला गया है। वहीं, अभी के एक्यूआई की बात करें तो वह 411 पर सीपीसीबी ने मापा है।

दिल्ली-एनसीआर अभी के एक्यूआई में काफी बढ़ोतरी हो गई है, जिससे परिस्थितियां हर रोज काफी खराब होती जा रही है। इसलिए एलएनजीपी अस्पताल के मेडिकल डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा है कि मास्क का इस्तेमाल करें और जब कभी जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले।

उन्होंने आगे कहा कि अस्पताल में 25 से 30 मरीज इमरजेंसी विभाग में आ ही रही है, उन्हें अधिकतर सांस लेने में दिक्कत, खांसी, जुकाम, आंखों में जलन की शिकायत है।

