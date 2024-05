Delhi 7 Lok Sabha Seat: 6 मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व क्रिकेटर, दिग्गज कलाकार मांगेंगे बीजेपी के लिए वोट, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट हुई जारी

Highlights बीजेपी दिल्ली ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली स्टार प्रचारकों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली में बीजेपी के छह मुख्यमंत्री भी दिल्ली के सात उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट

Delhi 7 Lok Sabha Seat: दिल्ली की सात लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी दिल्ली ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाली है। बीजेपी दिल्ली की ओर से स्टार प्रचारकों की लिस्ट को चुनाव आयोग में जमा कराया गया है। इस लिस्ट में सांसद गौतम गंभीर का नाम भी शामिल है जो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, साथ ही बीते दिनों पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अरविंदर सिंह लवली का नाम भी है। खास बात यह है कि बीजेपी ने दिल्ली के लिए दिग्गजों की फौज उतार दी है।

BJP releases a list of 40-star campaigners for Delhi Lok Sabha elections



PM Modi, party chief JP Nadda, Defence Min Rajnath Singh, HM Amit Shah, UP CM Yogi Adityanath, Assam CM HB Sarma, Arvinder Singh Lovely, and other leaders have been named as star campaigners. pic.twitter.com/ZRs3UczEVn