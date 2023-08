लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा-"अगर वाराणसी सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो पीएम मोदी..."

Highlights कांग्रेस का दावा है कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव में खड़ी होंगी तो पीएम हार जाएंगे कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम हार कर गुजरात चले जाएंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दोनों पार्टियों में बयानबाजी का दौरा शुरू हो गया है

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। केंद्र की बीजेपी सरकार को हराने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपनी कमर कस चुकी है और जीत का दावा कर रही है।

इस बीच, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, "अगर प्रियंका गांधी वाड्रा अगले साल वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात वापस चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे।"

कांग्रेस नेता अल्वी ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो स्मृति ईरानी अपनी जमानत जब्त कर लेंगी।

दरअसल, कई विपक्षी नेता 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान वाराणसी से एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने पर प्रियंका गांधी और पीएम मोदी के बीच संभावित लड़ाई का संकेत दे रहे हैं। कई नेताओं ने ऐसे बयान देकर दावा किया है कि प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर पीएम मोदी वहां से हार जाएंगे।

इन बयानों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास वोट मांगने के लिए दिखाने को कोई काम नहीं है। भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा, "उन्होंने अमेठी में कोई काम नहीं किया। अमेठी के लोगों ने आपको [राहुल गांधी] पहले हराया था, वे आपको फिर से हराएंगे।"

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय ने शुक्रवार को दावा किया कि अगर राहुल गांधी अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें भारी जीत मिलेगी। राय ने कहा, "अमेठी के लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी उनके सांसद बनें। अगर वह अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, तो उन्हें (2024 के लोकसभा चुनाव में) भारी जीत मिलेगी।"

इस बीच, भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, "कांग्रेस ने उस निर्वाचन क्षेत्र (अमेठी) को अपने परिवार की निजी संपत्ति माना और लोगों को च्युइंग गम की तरह चबाते रहे, अब लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे।..."

