गृह मंत्री अमित शाह की सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस ने साधा निशाना, बोले- "बीजेपी ने मणिपुर के लोगों को बुरी तरह..."

Highlights अमित शाह की सर्वदलीय बैठक पर कांग्रेस ने साधा निशाना कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया अमित शाह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है

नई दिल्ली: मणिपुर में फैली हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक से पहले ही कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है।

शनिवार को भाजपा सरकार पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार मणिपुर के लोगों को विफल कर रही है।कांग्रेस नेता ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया गया।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को ट्विटर पर कहा, "मणिपुर में आग लगने के 52 दिन बाद गृहमंत्रालय ने आखिरकार आज दोपहर 3 बजे मणिपुर पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाना उचित समझा। इस बैठक की अध्यक्षता वास्तव में की जानी चाहिए थी।"

कांग्रेस नेता ने मणिपुर की स्थिति पर पीएम की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा, "प्रधानमंत्री इतने समय तक चुप रहे। इसे राष्ट्रीय पीड़ा के प्रदर्शन के रूप में इंफाल में आयोजित किया जाना चाहिए था।"

52 days after Manipur started burning the HM has finally seen it fit to call an all-party meeting on Manipur at 3pm today. This meeting should actually have been chaired by the PM who has kept silent all this while. It should have been held in Imphal as a demonstration of…