Maldives controversy: "पीएम मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी से मालदीव सरकार का सरोकार नहीं, भविष्य में ऐसा नहीं होगा", विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने कहा

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 10, 2024 11:20 AM

मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने पीएम मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी पर कहा कि मालदीव सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो।