Team India New Coach: आईसीसी टी20 विश्व कप के बाद द्रविड़ हटेंगे!, जय शाह ने कहा- नए मुख्य कोच के लिए आवेदन जल्द, जून में खत्म हो रहा राहुल का कार्यकाल

Team India New Coach: आईसीसी टी20 विश्व कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में कई बदलाव होने जा रहा है। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की नियुक्ति प्रक्रिया आने वाले सप्ताह में शुरू होने वाली है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिव जय शाह ने पुष्टि की। शाह ने कहा कि मौजूदा मुख्य कोच राहुल द्रविड़ अगर अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहते हैं तो वे फिर से आवेदन कर सकते हैं। हम अगले कुछ दिनों में आवेदन मंगाएंगे। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल जून में खत्म हो रहा है। शाह ने कहा कि यदि वह दोबारा आवेदन करना चाहते हैं, तो वह करेंगे।

कोच को 2027 तक वनडे विश्व कप तक कार्यभार संभालने की पेशकश की जाएगी

नवंबर 2021 में पदभार संभालने वाले द्रविड़ को पिछले नवंबर में वनडे विश्व कप के फाइनल में भारत की हार के बाद उनका दो साल का अनुबंध समाप्त होने के बाद टी20 विश्व कप तक अल्पकालिक विस्तार दिया गया था। शाह ने पुष्टि की कि नए मुख्य कोच को 2027 तक वनडे विश्व कप तक कार्यभार संभालने की पेशकश की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सीमित ओवरों के प्रारूप और टेस्ट क्रिकेट के लिए अलग-अलग मुख्य कोच रखने पर भारत अलग रुख रखता है। शाह ने कहा कि हम तीन साल के लिए एक दीर्घकालिक कोच की तलाश कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट में विभिन्न प्रारूपों के लिए अलग-अलग कोच की कोई भूमिका नहीं है। हमारे पास कई सभी प्रारूप वाले खिलाड़ी हैं। क्रिकेट सलाहकार समिति (सीएसी) का फैसला होगा।

तीन सदस्यीय सीएसी को राष्ट्रीय चयनकर्ता की लंबी नियुक्ति को अंतिम रूप देना होगा

वे जो निर्णय लेंगे, मुझे उसे लागू करना होगा। यदि सीएसी किसी विदेशी कोच का चयन करती है तो मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुख्य कोच के आवेदन आमंत्रित होने से पहले ही पूर्व बल्लेबाज अशोक मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता और जतिन परांजपे और सुलक्षणा नाइक सहित तीन सदस्यीय सीएसी को राष्ट्रीय चयनकर्ता की लंबी नियुक्ति को अंतिम रूप देना होगा।

इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और यहां तक ​​कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) जैसे बोर्डों द्वारा अपनाई गई

कोचिंग स्टाफ के अन्य सदस्यों जैसे बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण कोच का चयन नए कोच के परामर्श के बाद किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि बोर्ड विभिन्न प्रारूपों के लिए अलग-अलग कोचों पर विचार करने की संभावना नहीं है। यह प्रणाली इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) और यहां तक ​​कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) जैसे बोर्डों द्वारा अपनाई गई है।

बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा है कि भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को अगर टी20 विश्व कप के बाद भी पद पर बने रहना है तो उन्हें फिर से आवेदन करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नये कोच की नियुक्ति तीन साल के लिये होगी। द्रविड़ का करार शुरू में दो साल का था, लेकिन उन्हें और सहयोगी स्टाफ को नवंबर में 50 ओवरों के विश्व कप के बाद कार्यकाल में विस्तार दिया गया।

समिति में जतिन परांजपे, अशोक मल्होत्रा और सुलक्षणा नाइक

शाह ने कहा ,‘हम अगले कुछ दिन में आवेदन मंगवायेंगे। द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होने वाला है। उन्हें पद पर बने रहना है तो फिर से आवेदन करना होगा। हमें दीर्घकालिन कोच चाहिये, तीन साल के लिये।’ उन्होंने यह भी कहा कि अलग अलग प्रारूपों के लिये अलग कोच रखने का चलन नहीं रहा है लेकिन अंत में फैसला क्रिकेट सलाहकार समिति को लेना है।

समिति में जतिन परांजपे, अशोक मल्होत्रा और सुलक्षणा नाइक हैं। शाह ने कहा ,‘भारतीय क्रिकेट में अलग अलग प्रारूपों के लिये अलग कोच रखने का चलन नहीं रहा है। इसके अलावा हमारे पास कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो सभी प्रारूपों में खेलते हैं जैसे ऋषभ पंत, विराट कोहली और रोहित शर्मा।’ उन्होंने कहा ,‘यह फैसला क्रिकेट सलाहकार समिति को लेना है। जो फैसला वह लेंगे, मैं उस पर अमल करूंगा।

अगर वे कहेंगे कि विदेशी कोच चाहिये तो मैं दखल नहीं दूंगा।’ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बार्कले का कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है, लेकिन शाह ने यह नहीं बताया कि वह इस पद की दौड़ में हैं या नहीं। उन्होंने कहा ,‘मुझे यहां बीसीसीआई में रहने दीजिये। अटकलें लगने दीजिये लेकिन मुझे यहां रहने दीजिये। क्या मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूं।’