दिल्ली एमसीडी चुनाव 2022ः कांग्रेस ने 250 उम्मीदवारों की सूची जारी की, यहां देखें कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

Highlights दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने सूची जारी की है। दिल्ली में तीन नगर निगमों में 15 साल तक सत्तारूढ़ रही। 2017 के चुनाव में भाजपा ने आप और कांग्रेस को हराकर 272 वार्डों में से 181 में जीत हासिल की थी।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए 250 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। एमसीडी का चुनाव चार दिसंबर को होगा और मतगणना सात दिसंबर को होगी। नगर निकाय पर भाजपा का वर्ष 2007 से कब्जा है। आप, भाजपा और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला होने की उम्मीद है।

भाजपा नगर निकायों का एकीकरण किए जाने तक दिल्ली में तीन नगर निगमों में 15 साल तक सत्तारूढ़ रही। साल 2017 के पिछले चुनाव में, दिल्ली भाजपा ने आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस को हराकर 272 वार्डों में से 181 में जीत हासिल की थी। आप केवल 48 वार्ड और कांग्रेस 30 वार्ड जीतने में सफल रही थी। भाजपा शासित केंद्र ने इस साल तीनों निगमों को मिलाकर एमसीडी बना दिया और वार्डों की संख्या घटाकर 250 कर दी गई।

Congress releases list of 250 candidates for upcoming Municipal Corporation of Delhi elections