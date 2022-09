कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर राहुल गांधी ने की एक व्यक्ति-एक पद की बात, भाजपा पर साधा निशाना

Highlights राहुल गांधी ने सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ हालिया कार्रवाई को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। राहुल ने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी आगे कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसे अपना वर्तमान पद छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष एक वैचारिक पद है।

तिरुवनंतपुरम: कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर पार्टी नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का पद केवल एक संगठनात्मक पद नहीं है, बल्कि यह एक वैचारिक पद और एक विश्वास प्रणाली है। जो कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता है, उसे याद रखना चाहिए कि वह विचारों के एक समूह, एक विश्वास प्रणाली और भारत के एक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

Kerala | What we had decided in Udaipur (One Person, One Post) is a commitment of Congress & I expect that commitment will be maintained (on party's presidential post), said Congress MP Rahul Gandhi pic.twitter.com/fyyeCk147h — ANI (@ANI) September 22, 2022

उन्होंने कहा, "जो कोई भी कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता है, उसे याद रखना चाहिए कि वह विचारों के एक समूह, एक विश्वास प्रणाली और भारत के एक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। आप एक ऐतिहासिक पोजीशन ले रहे हैं जो भारत के एक विशेष दृष्टिकोण को परिभाषित करती है। कांग्रेस अध्यक्ष एक वैचारिक पद है।" राहुल ने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी आगे कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसे अपना वर्तमान पद छोड़ना होगा।

On being asked about raids on PFI offices & leaders' residences, Congress MP Rahul Gandhi said, "all forms of communalism & violence, regardless of where they come from, are the same & should be combated. There should be zero tolerance." pic.twitter.com/DFlNOY5iDR — ANI (@ANI) September 22, 2022

राहुल गांधी ने आगे कहा, "हमने उदयपुर चिंतन शिविर (एक व्यक्ति, एक पद) में जो फैसला किया था, वह कांग्रेस की प्रतिबद्धता है और मुझे उम्मीद है कि (पार्टी के अध्यक्ष पद पर) प्रतिबद्धता बनी रहेगी।" इस टिप्पणी को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के लिए एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है, जिनके पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की उम्मीद है। सूत्रों ने सुझाव दिया है कि गहलोत अपने सीएम पद को बनाए रखने के इच्छुक हैं।

#WATCH | Rahul Gandhi, on being asked about a piece of advice he'd give to next Cong chief says, "you're taking on a historic position that defines a particular view of India. Congress chief is an ideological post. You represent a set of ideas, a belief system & vision of India." pic.twitter.com/n4oTOX38HX — ANI (@ANI) September 22, 2022

उन्होंने सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ हालिया कार्रवाई को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। हम एक ऐसी मशीन से लड़ रहे हैं जिसने इस देश के संस्थागत ढांचे पर कब्जा कर लिया है, जिसमें असीमित धन और लोगों को खरीदने, दबाव बनाने और धमकाने की क्षमता है। उसका नतीजा वही है जो आपने गोवा में देखा है।

On being asked about the one piece of advice he'd give to Congress chief, Rahul Gandhi said, "you're taking a historic position which defines a particular view of India. Congress president is an ideological post. You represent a set of ideas, a belief system & vision of India." pic.twitter.com/zT89Xo4ciu — ANI (@ANI) September 22, 2022

राहुल ने टेरर फंडिंग के आरोपों को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ चल रहे एनआईए और ईडी के छापे पर भी टिप्पणी की और कहा कि सभी प्रकार की सांप्रदायिकता का मुकाबला किया जाना चाहिए, चाहे वे कहीं से भी आए हों। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि इसके प्रति जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए।

