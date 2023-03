केंद्र को वाइल्ड लाइफ एक्ट में संशोधन नहीं करने के लिए मजबूर कर सकती है द एलिफेंट व्हिस्परर्स: जयराम रमेश

Highlights मिल भाषा के वृत्तचित्र 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ने 'बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट' श्रेणी में ऑस्कर जीता है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को ऑस्कर जीतने वाली 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन के लिए राज्य सभा में एक विधेयक पारित किया गया था।

नई दिल्ली: तमिल भाषा के वृत्तचित्र 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' ने 'बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट' श्रेणी में ऑस्कर जीता है। ऐसे में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने सोमवार को ऑस्कर जीतने वाली 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' को लेकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "यह बहुत अच्छी बात है कि द एलिफेंट व्हिस्परर्स ने ऑस्कर जीता। शायद यह मोदी सरकार को वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, 1972 में व्यापक रूप से विरोध किए गए हाथी-अमित्र संशोधनों के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था।

यह अधिनियम भारत में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा को बनाए रखने के उद्देश्य से वन्य जीवन, पौधों और पक्षियों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा एक कानूनी ढांचे के रूप में अधिनियमित किया गया था। इसमें जानवरों की सुरक्षा के लिए शिकार पर प्रतिबंध का विवरण भी है। यह वन्यजीव व्यापारों के साथ-साथ उनसे बने उत्पादों को भी नियंत्रित करता है।

It is wonderful that The Elephant Whisperers has won an Oscar. Maybe this will force the Modi govt not to press ahead with the widely opposed elephant-unfriendly amendments to the Wild Life Protection Act, 1972. In 2010 the elephant had been declared the national heritage animal.