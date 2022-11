गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, विधायक भगवानभाई डी बराड ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा

Highlights कांग्रेस विधायक भगवानभाई डी बराड ने कांग्रेस के सभी पदों से अपना इस्तीफा गुजरात विधानसभा की अध्यक्ष डॉ निमाबेन आचार्य को सौंपा गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में एक और पांच दिसंबर को होना है गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आठ दिसंबर को आएंगे

अहमदाबाद: गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए मतदान दो चरणों में एक और पांच दिसंबर को होगा, जबकि नतीजे आठ दिसंबर को आएंगे। हालांकि, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, गुजरात में तलाला निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक भगवानभाई डी बराड ने बुधवार को कांग्रेस के सभी पदों से अपना इस्तीफा गुजरात विधानसभा की अध्यक्ष डॉ निमाबेन आचार्य को सौंपा।

Congress MLA from Talala constituency in Gujarat, Bhagvanbhai D Barad, tenders his resignation from all posts of INC to Dr. Nimaben Acharya, Speaker of the Gujarat Legislative Assembly pic.twitter.com/PmOCNFnJbP