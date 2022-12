हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव: लगातार बढ़त के बीच कांग्रेस नेताओं में सीएम पद की दावेदारी का लगा होड़, महिला नेता के साथ ये लीडर भी है रेस में शामिल

Highlights हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में पार्टी की बढ़त को देखते हुए नेताओ द्वारा सीएम पद की दावेदारी पेश होने शुरू हो गया है। इस रेस में कई पुरुष नेताओं के साथ महिला नेता भी शामिल है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव: अभी तक के खबर के अनुसार, राज्य में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है और ऐसे में पार्टी काफी मजबूत है। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे रही है लेकिन वह बहुमत से दूर है। ऐसे में जैसे-जैसे चुनाव के नतीजे सामने आ रहे है, कांग्रेस नेताओं द्वारा सीएम की दावेदारी पेश की जा रही है।

अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस इसी तरीके से बढ़त बनाई रखती है और जीत जाती है तो पार्टी को सीएम पद के चेहरे के लिए काफी चिंता मनन करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने सीएम बनने की इच्छा जताई है और अपनी दावेदारी पेश की है।

Modi ji visited Himachal Pradesh a number of times, but could he make a dent here? BJP knew it would lose in the State and that is why PM Modi visited the state again and again: Pratibha Virbhadra Singh, Himachal Congress President pic.twitter.com/yIlpHFS0io