कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी और उनके पिता का उड़ाया मजाक, कांग्रेस नेता ठहाके मारकर हंसने लगे, देखें वीडियो

नई दिल्ली:कांग्रेस नेता पवन खेड़ा एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता दामोदर दास मोदी का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए। जब कांग्रेस नेता पीएम मोदी और उनके सरनेम को लेकर मजाक उड़ा रहे थे तब कांग्रेस नेता ठहाके मारकर हंस रहे थे। दरअसल, कांग्रेस नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अडानी विवाद पर जेपीसी की मांग को लेकर बोल रहे थे।

वीडियो में कांग्रेस नेता यह कहते दिख रहे हैं कि संसद में आप (केंद्र) चर्चा से क्यों भाग रहे हो? आप जेपीसी की मांग से क्यों डरते हो? जब नरसिंहा राव जी जेपीसी बना सकते हैं, जब अटल बिहारी बाजपेई जी जेपीसी बना सकते हैं तो नरेंद्र गौतम दास, सॉरी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है।

इस दौरान वह अपने बगल में बैठे कांग्रेस नेता से कन्फर्म करते हुए पूछते हैं कि गौतम दास है या दामोदर दास मोदी? इसके आगे पवन खेड़ा मुस्कराते हुए बोले नाम दामोदर दास का, काम गौतम दास का। इस पर वह और कुछ अन्य नेता हंसते हुए नजर आए।

#WATCH | Congress leader Pawan Khera was seen in a video insulting Prime Minister Narendra Modi's name and his father (17.02) pic.twitter.com/24LEjqcD1c