कांग्रेस ने चरण दास महंत को छत्तीसगढ़ में एलओपी नियुक्त किया, दीपक बैज राज्य प्रमुख बने रहेंगे

रायपुर: कांग्रेस ने शनिवार को चरण दास महंत को छत्तीसगढ़ में विपक्ष का नेता नियुक्त किया और हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में हार के बावजूद दीपक बैज को राज्य प्रमुख के रूप में जारी रखने का फैसला किया। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दोनों नेताओं की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

पार्टी के बयान में कहा गया, "कांग्रेस अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ के सीएलपी नेता के रूप में श्री चरण दास महंत की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने श्री दीपक बैज को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।"

Congress appoints Charan Das Mahant as the CLP Leader of Chhattisgarh, with immediate effect.



Deepak Baij appointed as the President of Chhattisgarh Pradesh Congress Committee. pic.twitter.com/GqyyCwOsUL