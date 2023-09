कांग्रेस का आरोप- मणिपुर को भूल गई है मोदी सरकार, जयराम रमेश बोले- कई और सशस्त्र समूह संघर्ष में शामिल हो गए हैं

Highlights मणिपुर को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर किया हमला कहा- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खराब नीतियों के कारण मणिपुर संकट में है मणिपुर में समुदायों के बीच विश्वास पूरी तरह से टूट गया है - जयराम नरेश

नई दिल्ली: कांग्रेस ने मणिपुर में स्थिति से निपटने के तरीके को लेकर सोमवार को केंद्र पर हमला किया और आरोप लगाया कि जातीय हिंसा भड़कने के चार महीने बाद भी मोदी सरकार स्थिति सुधारने के प्रयास नहीं कर रही है और राज्य को 'भूल' गई है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पिछले चार महीनों में पूरी दुनिया ने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खराब नीतियों के कारण मणिपुर संकट में है। एक्स पर एक पोस्ट में, रमेश ने आरोप लगाया कि जबकि प्रधान मंत्री और उनके ढोल बजाने वाले जी20 के प्रति आसक्त हैं, 3 मई को जातीय हिंसा भड़कने के चार महीने बाद, मणिपुर को मोदी सरकार भूल गई है।

While the Prime Minister and his drum-beaters are obsessed with G20, four months after ethnic violence broke out on May 3rd, Manipur lies forgotten by the Modi government.



The Chief Minister has ensured that the Manipuri society is more divided today than ever before.



