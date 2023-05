मणिपुर हिंसा: कोबरा कमांडो और आईटी अफसर की हत्या, छुट्टी पर गए सीआरपीएफ कर्मियों को परिवार सहित ‘तत्काल’ रिपोर्ट करने का निर्देश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 6, 2023 07:18 AM

निर्देशों के मुताबिक, मणिपुर के सभी कर्मियों और छुट्टी पर गए वहां के कर्मियों को कहा गया है कि अगर ‘वे असुरक्षित महसूस’ करते हैं तो ‘तत्काल’ नजदीकी सुरक्षाबल के अड्डे पर रिपोर्ट करें।

फोटो सोर्स: ANI

