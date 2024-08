CJI Chandrachud: आजादी की कीमत क्या है..., बांग्लादेश हिंसा पर प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने दी प्रतिक्रिया

Highlights सभी मूल्यों को साकार करने के कर्तव्यों की याद दिलाता है। हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाओं को लेकर भारत में बढ़ती चिंताओं के बीच आई है। वकीलों ने अपना कानूनी पेशा छोड़ दिया और राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित कर दिया।

CJI Chandrachud: प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुई हाल की घटनाएं इन अधिकारों के मूल्य की याद दिलाती हैं। यहां उच्चतम न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘स्वतंत्रता दिवस हमें देश के लोगों के एक-दूसरे के प्रति तथा राष्ट्र के प्रति संविधान के सभी मूल्यों को साकार करने के कर्तव्यों की याद दिलाता है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, वह स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि हमारे लिए स्वतंत्रता कितनी मूल्यवान है।

#WATCH | Addressing Independence Day celebrations at the Supreme Court, CJI DY Chandrachud says, "...We chose in 1950, the uncertainty of freedom. What is happening today in Bangladesh, is a clear reminder of how precious liberty is for us... It's very easy to take freedom and… pic.twitter.com/HP3NQjQJHd — ANI (@ANI) August 15, 2024

स्वतंत्रता को हल्के में लेना बहुत आसान है, लेकिन अतीत की घटनाओं को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि हमें याद रहे कि ये चीजें कितनी जरूरी हैं।’’ प्रधान न्यायाधीश की यह टिप्पणी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमलों की घटनाओं को लेकर भारत में बढ़ती चिंताओं के बीच आई है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कई सप्ताह तक चले हिंसक प्रदर्शन के बाद पांच अगस्त को इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर चली गई थीं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि कई वकीलों ने अपना कानूनी पेशा छोड़ दिया और राष्ट्र के लिए खुद को समर्पित कर दिया।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं आप सभी को, हमारे पत्रकार साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके माध्यम से मैं पूरे देश को, विशेषकर कानून से जुड़े लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।’’ प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह हमें एक-दूसरे के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाने का दिन है।’’

Addressing #IndependenceDay celebrations at the #SupremeCourt, #CJI DY #Chandrachud says, "...We chose in 1950, the uncertainty of freedom. What is happening today in #Bangladesh, is a clear reminder of how precious #liberty is for us... It's very easy to take #freedom and… pic.twitter.com/2V413Y21kC — Economic Times (@EconomicTimes) August 15, 2024

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी ध्वजारोहण के समय उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है। मंत्री ने कहा, ‘‘प्रधान न्यायाधीश ने कुछ दिन पहले कहा था कि संविधान सबसे ऊपर है। अगर इसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका द्वारा आत्मसात कर लिया जाए तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा।’’ उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के शब्दों को याद करते हुए कहा कि यही वह स्वतंत्रता है जिसका देश जश्न मना रहा है।

Web Title: CJI Chandrachud What is price of freedom Chief Justice Chandrachud reacts Bangladesh violence What happening clear reminder how precious liberty is for us see video