चीन हमारी सीमाओं और बाजारों में कब्जा कर रहा है: अखिलेश यादव

मैनपुरी, यूपी: समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को चीन से सावधान रहने की हिदायत दी है। शनिवार को मैनपुरी में सपा प्रमुख ने कहा कि भारत को चीन से हमेशा खतरा रहेगा। उन्होंने कहा कि चीन न केवल हमारी सीमाओं पर कब्जा कर रहा है बल्कि बाजार पर भी कब्जा कर रहा है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास 2 प्रकार के खतरे हैं, एक सीमा पर और दूसरा बाज़ार में। भारत सरकार को चीन से सावधान रहना चाहिए।

Mainpuri, UP | There will always be a threat from China. China is not only occupying our borders but also occupying the market. We've 2 types of threats, one at the border & the other in the market. Govt of India should be careful with China: Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav pic.twitter.com/ChJ27ddUUM