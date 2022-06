यशवंत सिन्हा को समर्थन देगी KCR की पार्टी, आज नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे CM के बेटे केटीआर

Highlights तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने यशवंत सिन्हा को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। के टी रामाराव ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो यशवंत सिन्हा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

हैदराबाद: राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसी क्रम में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री के टी रामाराव ने सोमवार को ट्वीट कर जानकारी दी कि वो यशवंत सिन्हा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यही नहीं, उन्होंने ट्वीट कर ये भी बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सिन्हा को अपना समर्थन देने का फैसला किया है।

के टी रामाराव ने ट्वीट करते हुए लिखा, "टीआरएस पार्टी के अध्यक्ष केसीआर ने भारत के राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा जी की उम्मीदवारी को समर्थन देने का फैसला किया है। अपने सांसदों के साथ मैं आज नामांकन में टीआरएस का प्रतिनिधित्व करूंगा।" बता दें कि केसीआर ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने के वास्ते विपक्षी दलों की बैठक में भाग नहीं लिया था, लेकिन तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी ने सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन करने का फैसला किया है।

