छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर, घर की दीवार गिरने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत, नाव से घटना स्थल पर पहुंची पुलिस

कांकेरः छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण एक घर की दीवार गिरने से उसके नीचे दबकर पति-पत्नी और उनके तीन बच्चों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हादसा कांकेर जिले के पखांजूर थाना क्षेत्र के इरपानार गांव में हुआ।

पुलिस को जानकारी मिली है कि परिवार सोमवार तड़के जब अपने मिट्टी के घर में सो रहा था, तभी उसकी दीवार ढह गई, जिससे पांच लोगों की मौत हो गई। अधिकारी के मुताबिक, पुलिस को जब हादसे की जानकारी मिली, तब नाव के जरिये जिला प्रशासन और पुलिस के दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।

Chhattisgarh | Five members of a family died after a wall of their house collapsed last night in Kanker, following heavy rainfall here. The incident occurred in a village in Pakhanjur area.