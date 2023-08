एनसीईआरटी की 7वीं की किताबों में नेशनल वॉर मेमोरियल का चैप्टर होगा शामिल, सैनिकों के सम्मान में लिया गया फैसला

Highlights एनसीईआरटी की सातवीं की किताब में जुड़ेगा नया अध्याय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के बारे में बताने के लिए एक अध्याय शामिल किया गया है इसका उद्देश्य बच्चों के बीच देशभक्ति की भावना को जगाना है

नई दिल्ली: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीआईआरटी) के सातवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में इस साल से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय शामिल किया जाएगा।

रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में जानकारी साझा की है। इस अध्याय को शामिल करने के पीछे उद्देश्य है कि स्कूली बच्चों में देशभक्ति, कर्तव्यों के प्रति समर्पण और साहस एवं बलिदान के मूल्यों का विकास करना और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। अध्याय का नाम 'हमारे वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि' का नाम दिया गया है।

A chapter on National War Memorial - ‘A Homage to our Brave Soldiers’ - has been included in the NCERT curriculum of Class VII from this year: Ministry of Defence



