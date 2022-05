Champawat By-Election: चंपावत विधानसभा सीट पर 31 को मतदान, चुनाव प्रचार खत्म, सीएम धामी के सामने कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी

Highlights उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया। कांग्रेस प्रत्याशी गहतोड़ी के चुनाव प्रचार की कमान कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संभाली। पदयात्राएं और जनसभाओं के अलावा लोगों से सीधे संपर्क भी किया।

Champawat By-Election: उत्तराखंड की चंपावत विधानसभा सीट के लिए 31 मई को होने वाले उपचुनाव के लिए रविवार को प्रचार समाप्त हो गया। इस सीट पर होने वाले उपचुनाव में मुख्यमंत्री एवं भाजपा उम्मीदवार पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है।

आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि मंगलवार को होने वाले मतदान के लिए रविवार की शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने जनसभा के अतिरिक्त मतदाताओं से सीधे संपर्क किया और उनसे मतदान की अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा सभी से निवेदन है कि मतदान के दिन को उत्सव दिवस के रूप में मनाएं और सौ फीसदी मतदान करें।’’

#WATCH| Just a day is left for bypolls, today I'm here to say that all of you will make a record. It's not even a party poll now. Some people were from BSP, SP, Congress& AAP, everyone's now saying that they'll give their vote to me:Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami, in Tanakpur pic.twitter.com/v0HZOtY0YW — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 29, 2022

धामी के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य नेताओं के अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रचार किया। कांग्रेस प्रत्याशी गहतोड़ी के चुनाव प्रचार की कमान कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने संभाली, जिन्होंने पदयात्राएं और जनसभाओं के अलावा लोगों से सीधे संपर्क भी किया।

Uttarakhand | On the last day of campaigning for Champawat by-election, Chief Minister Pushkar Singh Dhami holds a public meeting in Tanakpur



Voting for Champawat by-election is scheduled to be be held on May 31. pic.twitter.com/O3puIuof5F — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 29, 2022

फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 70 में से 47 सीट जीतकर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का इतिहास रचा लेकिन धामी स्वयं खटीमा से हार गए थे। 'उत्तराखंड फिर मांगे, मोदी-धामी की सरकार' के नारे पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली भाजपा ने एक बार फिर धामी को ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया।

हालांकि, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए शपथ ग्रहण करने से छह माह के भीतर विधायक बनना जरूरी है जिसके लिए वह चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं। धामी ने 23 मार्च को दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी।

I am trying to meet all voters in Champawat ahead of polling. Our party workers are also meeting the people in the area during election campaign. We should celebrate the polling day to achieve 100% voting: Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami on May 31 Champawat by-election pic.twitter.com/WYtfiPDhAX — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 29, 2022

इससे पहले, धामी के उपचुनाव लड़ने का रास्ता साफ करने के लिए कैलाश गहतोड़ी ने 21 अप्रैल को विधानसभा की अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। चंपावत सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतगणना तीन जून को होगी।

