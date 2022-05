सरकार ने चीनी निर्यात पर 1 जून से पाबंदी लगायी, घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और मूल्य वृद्धि रोकने के लिए उठाया कदम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 25, 2022 06:46 AM

डीजीएफटी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, एक जून, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, चीनी के निर्यात की अनुमति चीनी निदेशालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की विशिष्ट अनुमति के साथ दी जाएगी।

