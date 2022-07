CUET 2022: केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए दो चरणों में होगी परीक्षा, पहले चरण के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी

Highlights पहले चरण की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड हुए जारी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए 31 जुलाई को एडमिट कार्ड होंगे जारी

नई दिल्ली: केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। मंगलवार को यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 दो चरणों में 15 जुलाई से 4 अगस्त के बीच आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए आज एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। दूसरे चरण की परीक्षा के लिए 31 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।

राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा-स्‍नातक सी.यू.ई.टी. यू.जी. के पहले चरण के लिए आज शाम छह बजे से प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। एजेंसी ने कल स्‍नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा के लिए शहरवार केन्‍द्रों की सूचना पर्ची जारी की थी। इसमें परीक्षा की तिथि और उम्‍मीदवार के परीक्षा केन्‍द्र वाले शहर का नाम दिया गया है। इस पर्ची को आधिकारिक वेबसाइट cuet.samarth.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

Central University Entrance Test 2022 will be conducted in two phases between July 15 & August 4. For candidates who will write exams in phase one, admit cards have been issued today. For phase two of the exams, admit card will be issued on July 31: UGC Chairman M Jagadesh Kumar pic.twitter.com/6aH75bCLu8