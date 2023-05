कर्नाटक विधानसभा चुनाव: शुरुआती बढ़त मिलती देख कांग्रेस मुख्यालय में जश्न शुरू, कार्यकर्ताओं ने बजाए ढोल-नगाड़े

Highlights कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान हुआ था 13 मई को वोटों की गिनती शनिवार सुबह 8 बजे शुरू हो गई शुरुआती बढ़त मिलती देख कांग्रेस मुख्यालय में जश्न शुरू

Karnataka Election Result 2023: कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान हुआ था। 13 मई को वोटों की गिनती शनिवार सुबह 8 बजे शुरू हो गई। 224 सदस्यों वाले विधानसभा के लिए मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस के बीच है। चुनावों के बाद एक्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखी थी। 13 मई की सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू हुई उसके बाद से ही कांग्रेस उत्साहित है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही है और कार्यकर्ताओं ने जीत तय मानकर पार्टी कार्यालय में जीत की जश्न मनाना शुरू कर दिया है।

#WATCH | Celebrations underway at national headquarters of Congress party in New Delhi as counting of votes gets underway for #KarnatakaPolls. pic.twitter.com/e0eGObhLh3