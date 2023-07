मणिपुर वायरल वीडियो मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, जांच शुरू

Highlights गृह मंत्रालय ने सीबीआई को सौंपी जांच मणिपुर वीडियो मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर 4 मई को दो महिलाओं को नग्न घुमाने का वीडियो हुआ था वायरल

इंफाल: मणिपुर में दो महिलाओं को नग्न सड़क पर घुमाने और उसका वीडियो वायरल करने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। मणिपुर पुलिस से ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है जिसने अब अपनी जांच शुरू कर दी है।

गौरतलब है कि सीबीआई के अधिकारियों के हाथ में केस आने के एक दिन बाद ही इस मामले में एफआईआऱ दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया और कहा कि वह महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति शून्य-सहिष्णुता रखती है और अदालत से यह निर्देश देने की मांग की कि मामले की सुनवाई मुकदमा दायर होने के छह महीने के भीतर समाप्त की जाए। केंद्र ने यह भी कहा कि आरोप पत्र का ट्रायल मणिपुर के बाहर होना चाहिए।

Central Bureau of Investigation registers FIR in Manipur viral video case: CBI official pic.twitter.com/a1WdwYydyF