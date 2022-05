कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के दफ्तरों और आवासीय परिसरों पर सीबीआई की छापेमारी जारी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित सात परिसरों पर छापा

Highlights कार्ति चिदंबरम के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और तमिलनाडु के शिवगंगई में सीबीआई की तलाशी जारी है। इन शहरों में करीब सात परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 2010-14 के बीच कथित विदेशी धन प्रेषण को लेकर नया मामला दर्ज किया है।

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के बेटे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और तमिलनाडु के शिवगंगई में कई आवासीय और आधिकारिक परिसरों की तलाशी ले रहा है। सूत्रों ने आज यह जानकारी दी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एक मामले में इन शहरों में करीब सात परिसरों पर छापेमारी की जा रही है। जांच एजेंसी ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 2010-14 के बीच कथित विदेशी धन प्रेषण को लेकर नया मामला दर्ज किया है।

Central Bureau of Investigation is conducting searches at multiple locations (residence and office) of Congress leader Karti Chidambaram, in connection with an ongoing case, says his office to ANI.



(file pic) pic.twitter.com/YPzcVLUTo6