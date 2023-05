सेना की जासूसी मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन, एक स्वतंत्र पत्रकार और नौसेना के पूर्व कमांडर गिरफ्तार

Highlights स्वतंत्र पत्रकार विवेक रघुवंशी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी ने पत्रकार के साथ ही नौसेना के एक जवान को भी गिरफ्तार किया है इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने सेना और डीआरडीओ की जासूसी की है

नई दिल्ली: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जासूसी मामले में बड़ी कार्रवाई की है।

सीबीआई ने एक स्वतंत्र पत्रकार और नौसेना के एक पूर्व कमांडर को अवैध रूप से रक्षा मामलों से संबंधित संवेदनशील जानकारी एकत्र करने और उन्हें विदेशी खुफिया एजेंसियों को देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बुधवार को सीबीआई की ओर से इसकी पुष्टि की गई है।

जानकारी के अनुसार, नौसेना के पूर्व कमांडर आशीष पाठक और विवेक रघुवंशी के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 (जासूसी) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया है।

CBI arrests freelance journalist Vivek Raghuvanshi, former Navy Commander Ashish Pathak in case of alleged spying, say officials