'सीएम दीदी से कहो...', आरजी कर मेडिकल कॉलेज में शख्स का धमकी भरा वीडियो वायरल, बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा

Kolkata Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद अस्पताल जांच के घेरे में है। डॉक्टर की हत्या मामले में इस अस्पताल को लेकर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। इस बीच, अस्पताल का एक के बाद एक नया वीडियो सामने आने के बाद मुद्दा और गरमा गया है। भारतीय जनता पार्ती ने एक्स पर अस्पताल का एक नया वीडियो शेयर कर ममता सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।

वीडियो में एक दबंग व्यक्ति धमकी भरे अंदाज में कहता हुआ दिखाई दे रहा है, "आप सीएम को दीदी कह सकते हैं।" यह वीडियो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड अफसर अली खान का है, जो मूल रूप से एक बाउंसर है। वीडियो में, जो अब वायरल हो गया है, खान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लेता है और कोलकाता के सबसे व्यस्त अस्पतालों में से एक के परिसर में उसकी उपस्थिति के बारे में पूछे जाने पर उनके साथ अपने संबंधों का बखान करता है।

यह वीडियो एक साल पुराना है आरजी कर में सिस्टम में सड़न के अतिरिक्त सबूत के रूप में फिर से सामने आया है, जहां 9 अगस्त को एक 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार-हत्या ने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।

Afsar Ali Khan, Sandip Ghosh's enforcer from Belgachia, has built an empire off syndicate cash, now flaunting a ₹40 lakh car at R.G. Kar Hospital.



Last year, this muscle-for-hire was seen in the Deputy Superintendent's office, speaking with Dr. Manas Banerjee, the Principal.… pic.twitter.com/bOfJT2HCYN