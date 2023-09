C-295 transport plane: C-295 विमान भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े में शामिल, एक बार में 71 सैनिक या 50 पैराट्रूपर को ले जानें में सक्षम, जानें और कुछ

Highlights सी295 विमानों की खरीद का 21,000 करोड़ रुपये का करार किया था। वायु सेना ने कहा कि भारतीय वायु सेना सी295 विमान की सबसे बड़ी संचालक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत वर्ष अक्टूबर में इसकी आधारशिला रखी थी।

C-295 transport plane: भारतीय वायु सेना (IAF) ने स्पेन के सेविले में अपना पहला C-295 परिवहन विमान प्राप्त किया। समारोह में मौजूद एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना जल्द ही सी-295 विमान का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगी।

IAF ने 56 विमानों के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 16 स्पेन में बनाए जाएंगे, जबकि शेष 40 का उत्पादन टाटा और एयरबस के संयुक्त उद्यम द्वारा गुजरात के वडोदरा में उनकी सुविधा में किया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण सुविधा की आधारशिला रखी थी।

