Bypolls Chunav seat 2024 Dates: 47 सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग?, केदारनाथ और नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव, अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं!

Bypolls Chunav seat 2024 Dates: निर्वाचन आयोग (ईसी) मंगलवार को अपराह्न साढ़े तीन बजे संवाददाता सम्मेलन कर बड़ी घोषणा कर दी। आयोग ने तीन लोकसभा और 47 विधानसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि विभिन्न राज्यों में विधानसभा की 47 सीट के लिए 13 नवंबर तथा उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। हालांकि अयोध्या के मिल्कीपुर में मतदान नहीं होगा। लोकसभा की जो तीन सीटें रिक्त हैं, उनमें केरल में वायनाड, महाराष्ट्र में नांदेड़ और पश्चिम बंगाल में बशीरहाट सीट शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली सीट से जीत दर्ज की थी। गांधी ने वायनाड सीट खाली कर दी थी और रायबरेली सीट को बरकरार रखा था।

Bypolls Lok Sabha Chunav 2024 Dates: तीन लोकसभा सीट पर उपचुनाव-

केरल में वायनाड

महाराष्ट्र में नांदेड़

पश्चिम बंगाल में बशीरहाट सीट।

केरल की वायनाड लोकसभा सीट और विभिन्न राज्यों की 47 विधानसभा सीट के लिए 13 नवंबर को उपचुनाव होगा, जबकि महाराष्ट्र के नांदेड़ संसदीय क्षेत्र और तथा उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 नवंबर को उपचुनाव कराया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को 15 राज्यों के 48 विधानसभा क्षेत्रों एवं दो संसदीय क्षेत्रों के लिए उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की।

उन्होंने बताया कि वायनाड लोकसभा क्षेत्र में 13 नवंबर तथा नांदेड़ संसदीय सीट के लिये 20 नवंबर को मतदान होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली सीट से जीत दर्ज की थी। गांधी ने वायनाड सीट खाली कर दी थी और रायबरेली सीट को बरकरार रखा था। इस सीट से राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पार्टी की उम्मीदवार होंगी।

Bypolls Chunav assembly seat 2024 Dates:

1. उत्तर प्रदेशः 09 सीट

2. राजस्थानः 7 सीट

3. पश्चिम बंगालः 06

4. असमः 5 सीट

5. पंजाबः 04 सीट

6. बिहारः 04

7. कर्नाटकः 03

8. केरलः 03

9. मध्य प्रदेशः 02 सीट

10. सिक्किमः 02

11. गुजरातः 01

12. उत्तराखंडः 01

13. छत्तीसगढ़ः 01

नांदेड़ संसदीय सीट के लिये उपचुनाव कांग्रेस सांसद वसंत चव्हाण के निधन के कारण हो रहा है। इस सीट पर उपचुनाव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान वाले दिन होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट तथा उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा फिलहाल नहीं की है।

कुमार ने इन दोनों सीटों के बारे में पूछे जाने पर कि अदालत में मामला होने के चलते इन जगहों पर उपचुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद हाजी शेख नुरुल इस्लाम के हाल में निधन के कारण बशीर हाट में उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित होने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया है।

आयोग ने मंगलवार को जिन 48 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है, उनमें उत्तर प्रदेश की नौ, राजस्थान की सात, पश्चिम बंगाल की छह, असम की पांच, बिहार की चार, पंजाब की चार, कर्नाटक की तीन, केरल की दो, मध्य प्रदेश की दो, सिक्किम की दो तथा छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और मेघालय की एक-एक सीट शामिल हैं।

उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होना है। जिन लोकसभा और विधानसभा सीट के लिये उपचुनाव हो रहे हैं, उनके लिये मतगणना 23 नवंबर को होगी।

उत्तर प्रदेश की जिन 09 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं उनमें कटेहरी (अंबेडकर नगर), करहल (मैनपुरी), मीरापुर (मुजफ्फरनगर), गाजियाबाद, मझवां (मिर्जापुर), सीसामऊ (कानपुर नगर), खैर (अलीगढ़), फूलपुर (प्रयागराज) और कुंदरकी (मुरादाबाद) शामिल हैं।

सीसामऊ विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इरफान सोलंकी के आपराधिक मामले में जेल जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द होने के कारण रिक्त हुई है। अन्‍य नौ सीट विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई हैं। असम में सामागुड़ी, बेहली, धोलाई, सिदली और बोंगाईगांव विधानसभा सीट, निवर्ममान विधायकों के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हो गई हैं।

इनमें से सिर्फ समागुड़ी सीट कांग्रेस के पास थी, जबकि शेष सीट भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसकी सहयोगी असम गण परिषद (एजीपी) एवं बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के पास थीं। पंजाब में गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और बरनाला में उपचुनावों होने वाला है। निर्वाचन क्षेत्रों के विधायकों के इस साल हुए आम चुनाव में लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद ये सीटें खाली हो गई थीं।

राजस्थान में झुंझुनू, दौसा, देवली-उनियारा, चौरासी, खींवसर, सलूंबर और रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। झुंझुनू, दौसा, देवली-उनियारा, चौरासी, खींवसर सीटें लोकसभा चुनाव में विधायकों के निर्वाचित होने के बाद खाली हुई थीं। सलूंबर सीट भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन और रामगढ़ सीट कांग्रेस विधायक जुबैर खान के निधन के कारण खाली हुई थी।

मध्य प्रदेश की दो विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। सीहोर जिले की बुधनी और श्योपुर जिले की विजयपुर सीट क्रमश: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। शिवराज केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, जबकि रावत विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए।

