Bypoll Results 2023: छह राज्य और 7 सीट पर उपचुनाव, ‘इंडिया’ गठबंधन पहली चुनावी परीक्षा में पास!, 4 सीट पर जीत दर्ज की, तीन सीट पर भाजपा, जानें 7 सीटों पर कौन जीता

Bypoll Results 2023: केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों द्वारा गठित ‘इंडिया’ गठबंधन ने पहली परीक्षा में बाजी मार ली है! छह राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की।

विपक्ष ने झारखंड की डुमरी, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी और केरल की पुथुपल्ली में जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने त्रिपुरा की दो और उत्तराखंड की एक सीट जीत ली। इन सीटों पर मतगणना आठ सितंबर को मतगणना हुआ। विपक्षी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए जुलाई में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूशिव अलायंस (इंडिया) के गठन की घोषणा की थी।

Final Bypoll Results :



BJP : 3

INC : 1

TMC : 1

JMM : 1

SP : 1



NDA : 3

I.N.D.I.A : 4



Before elections, BJP had 3 seats only. Except Tripura's Boxanagar, no surprise result anywhere.