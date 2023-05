'बजरंग पूनिया ने गलत आरोप लगाने के लिए किया लड़की का इंतजाम', बृजभूषण शरण सिंह ने लगाए गंभीर आरोप

Highlights बृजभूषण शरण सिंह ने बजरंग पूनिया पर लगाया गंभीर आरोप कहा- पूनिया ने फोन पर किसी लड़की का इंतजाम करने के लिए कहा था कहा- मैंने पुनिया की ऑडियो क्लिप जांच कमेटी को भी दी थी

नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश के शीर्ष पहलवानों का धरना-प्रदर्शन जारी है। धरने पर बैठे पहलवान तब तक अपना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं नहीं किया जाता और उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से हटा नहीं दिया जाता।

हालांकि बृजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से इंकार कर रहे हैं और इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। अब बृजभूषण सिंह ने कहा है कि अगर पार्टी कहेगी तो वह इस्तीफा दे देंगे। सिंह ने ये आरोप भी लगाया कि इस पूरे धरना-प्रदर्शन का निशाना वह नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी है।

एएनआई से बात करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, "अगर मेरी पार्टी मुझसे इस्तीफा मांगती है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। 'टुकड़े टुकड़े गैंग' और शाहीन बाग में मौजूद रही ताकतें इसमें (पहलवानों का विरोध) शामिल लगती हैं। मैं उनका लक्ष्य नहीं हूं बल्कि पार्टी (बीजेपी) उनका लक्ष्य है। इन एथलीटों को भुगतान किया जाता है। वे यूपी और हरियाणा को विभाजित करना चाहते हैं।"

