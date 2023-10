Assembly Elections 2023: भाजपा ने राजस्थान के लिए दूसरी सूची की जारी, वसुंधरा समेत इन उम्मीदवारों का नाम शामिल

Highlights भाजपा ने राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है लिस्ट में वसुंधरा समेत इन 82 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं भाजपा के राजस्थान प्रभारी ने सूची जारी की है

नई दिल्ली: भाजपा ने राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 83 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और इसे राज्य के प्रभारी अरुण सिंह की ओर से जारी किया गया है। इन उम्मीदवारों पर फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया गया था।

इस सूची में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम शामिल हैं जो झालरापाटन से लड़ेंगी, वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को अंबेर से पार्टी ने टिकट दिया है। साथ ही प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र राठौर को तारानगर से पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया है, वहीं हाल में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुईं ज्योति मिर्धा को नागौर से प्रत्याशी बनाया है।

BJP releases second list of candidates for Rajasthan Assembly elections



Former CM Vasundhara Raje to contest from Jhalarpatan, Satish Punia fielded from Amber; Rajendra Rathod to contest from Taranagar; Jyoti Mirdha from Nagaur pic.twitter.com/FMzjrujZ4d