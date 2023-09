ठाकरे के 'राम मंदिर उद्घाटन के बाद हो सकती है गोधरा जैसी घटना' बयान पर भाजपा ने दी प्रतिक्रिया

Highlights ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद 'गोधरा जैसी घटना' हो सकती है भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा- यह एक शर्मनाक और अशोभनीय टिप्पणी है उन्होंने कहा, वोट हासिल करने के लिए पूरा इंडिया गुट किसी भी सीमा को पार कर सकता है

जलगांव: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को दावा किया कि जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद 'गोधरा जैसी घटना' हो सकती है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख की विवादास्पद टिप्पणी की भारतीय जनता पार्टी ने निंदा की। जलगांव में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए, उद्धव ठाकरे ने कहा, "आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। ऐसी संभावना हो सकती है कि उद्घाटन के लिए देश भर से कई हिंदुओं को बुलाया जाएगा और समारोह समाप्त होने के बाद उन्हें बुलाया जाएगा। लोगों के लौटते समय गोधरा कांड जैसा कुछ कर सकते हैं।”

उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां शर्मनाक हैं और वोट हासिल करने के लिए पूरा इंडिया गुट किसी भी सीमा को पार कर सकता है। भाजपा नेता ने कहा, "मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि यह पूरा गठबंधन पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा है और वोट के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है। मैं भगवान राम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्हें कुछ ज्ञान दें। यह एक शर्मनाक और अशोभनीय टिप्पणी है। हम इसकी निंदा करते हैं।"

वहीं महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि उद्धव ठाकरे लोगों के मन में डर की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "उद्धव ठाकरे और संजय राउत कई दिनों से इस पर बयान दे रहे हैं। यह एक आधारहीन बयान है। क्या वह समाज में संघर्ष चाहते हैं? वह लोगों के बीच डर की भावना पैदा कर रहे हैं, नासमझी से। मुझे संदेह है कि क्या उन्हें भी कुछ इसी तरह की योजना बनानी होगी। पुलिस उस पर ध्यान देना चाहिए।”

VIDEO | "It is a possibility that the government could invite a large number of people for the Ram Temple inauguration in buses and trucks, and on their return journey, an incident similar to that in Godhra may occur," said Shiv Sena (UBT) leader Uddhav Thackeray earlier.



