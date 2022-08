'टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कहा तो जीभ काट दी जाएगी', शिवमोग्गा के भाजपा MLA ने ऐसी धमकी का दावा करते हुए शिकायत दर्ज कराई

Highlights कथित तौर पर यह संदेश उनके आवास पर भेजा गया था। ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी मुसलमान को 'गुंडा' नहीं कहा। मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा ने अल्पसंख्यकों पर शिवमोग्गा में सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया था।

बेंगलुरु: कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर उठे विवाद के बीच शिवमोग्गा के भाजपा विधायक केएस ईश्वरप्पा को धमकी मिली है। भाजपा विधायक ने दावा किया है कि उनको एक धमकीभरा पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि अगर उन्होंने दोबारा टीपू सुल्तान को मुस्लिम गुंडा कहा तो उनकी जीभ काट दी जाएगी। इस धमकी को लेकर ईश्वरप्पा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

कथित तौर पर यह संदेश उनके आवास पर भेजा गया था। राज्य में स्वतंत्रता दिवस के बैनरों में टीपू सुल्तान और हिंदुत्व के प्रतीक वी डी सावरकर को चित्रित करने के बाद कर्नाटक में एक यह विवाद शुरू हुआ। ईश्वरप्पा ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी मुसलमान को 'गुंडा' नहीं कहा। भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि वह इस तरह की धमकियों से नहीं डरते।

Karnataka | BJP MLA from Shivamogga, KS Eshwarappa files complaint after allegedly receiving a threat letter saying that his tongue will be cut off if he calls Tippu Sultan, a "Muslim Gunda" once again. pic.twitter.com/TfxB6kML0y