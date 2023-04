भाजपा विधायक ने की 'ताजमहल' और 'कुतुबमीनार' को तोड़ने की मांग, बोले- "शाहजहां-मुमताज़ के मोहब्बत की कहानी झूठी है"

Highlights भाजपा विधायक रूपज्योति कुर्मी ने की ताजमहल और कुतुबमीनार को जमींदोज करने की मांग भाजाप विधायक कुर्मी ने ताजमहल और कुतुबमीना की जगह भव्य मंदिर बनवाने की मांग की असम के मरियानी से भाजपा विधायक कुर्मी ने कहा कि शाहजहां-मुमताज के मोहब्बत की बात झूठी है

गुवाहाटी: असम के मरियानी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रूपज्योति कुर्मी ने मांग की है कि ताजमहल और कुतुबमीनार को जमींदोज करके उसकी जगह भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। भाजपा विधायक रूपज्योति कुर्मी इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। उनका कहना है कि शाहजहां की मुमताज के लिए मोहब्बत की बात झूठी थी और इसे सिद्ध करने के लिए वो अपने तर्क भी पेश कर रहे हैं।

विधायक कुर्मी शाहजहां के मोहब्बत को झूठा बताते हुए समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तर्क पेश कर रहे हैं, "ताजमहज प्रेम का प्रतीक नहीं है। शाहजहां ने अपनी चौथी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया तो फिर शाहजहां ने मुमताज की मौत के बाद तीन और शादियां क्यों की।"

#WATCH | Taj Mahal is not the symbol of Love. Shah Jahan built Tajmahal in memory of his 4th wife Mumtaz. If he loved Mumtaz, then why he married three times more after the death of Mumtaz: Rupjyoti Kurmi, BJP (05.04) pic.twitter.com/raMN4obqdj