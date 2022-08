"आप जिंदा हैं....मोदी की वजह से", जानें BJP नेता का बयान क्यों हो रहा है खूब वायरल, देखें वीडियो

Highlights भाजपा नेता राम सूरत राय का फिर एक बयान सामने आया है। राय ने अपने बयान में कहा कि अगर कोई जिन्दा है तो वह पीएम मोदी की वजह से बचा है। विकास और अर्थव्यवस्था पर भी बोले और कहा कि उन्नति का काम हर जगह हो रहा है।

पटना: बिहार सरकार के राजस्व मंत्री और भाजपा नेता राम सूरत राय ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि अगर आप जिन्दा है तो इसके पीछे पीएम नरेन्द्र मोदी का देन है। यही नहीं उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए यह भी कहा कि अगर पीएम मोदी वैक्सीन का आविष्कार नहीं करते और लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगवाते तो ऐसे में हालात और खराब होते।

मंत्री जी ने यह बयान बीते शुक्रवार को उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है। वे मुजफ्फरपुर जिले के औराई विधानसभा क्षेत्र में दो दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे।

