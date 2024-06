Jyotiraditya Madhavrao Scindia sworn-in PM Modi Oath ceremony Live: चार साल पहले कांग्रेस छोड़ी, जानें कौन हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया

Highlights Jyotiraditya Madhavrao Scindia sworn-in PM Modi Oath ceremony Live: लोकसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक नियुक्त किया था। Jyotiraditya Madhavrao Scindia sworn-in PM Modi Oath ceremony Live: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी मित्रों में शामिल माने जाते थे। Jyotiraditya Madhavrao Scindia sworn-in PM Modi Oath ceremony Live: 2007 में कांग्रेस नीत संप्रग-1 सरकार में संचार राज्य मंत्री बने।

Jyotiraditya Madhavrao Scindia sworn-in PM Modi Oath ceremony Live: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में ज्योतिरादित्य सिंधिया का शामिल होना भाजपा में उनके बढ़ते कद को दर्शाता है। चार साल पहले कांग्रेस छोड़ने वाले सिंधिया ने रविवार को केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली। ग्वालियर राजघराने से नाता रखने वाले ज्योतिरादित्य सिंघिया की राजनीतिक क्षेत्र में छवि नपा-तुला बोलने वाले नेता, कुशल प्रशासक और मिलनसार जन प्रतिनिधि की रही है तथा पिछले काफी समय से ग्वालियर-चंबल संभाग की चुनावी राजनीति में उनका अच्छा दबदबा माना जाता है।

#WATCH | BJP leader Jyotiraditya Madhavrao Scindia sworn-in as Union Minister in the Prime Minister Narendra Modi-led NDA government pic.twitter.com/W5gPoFwghy