भाजपा नेता अचल शर्मा ने दिल्ली के शौचालय पर लगाया 'औरंगजेब मूत्रालय' का पोस्टर, कहा 400-500 साल तक ज्ञानवापी मस्जिद में भगवान शिव को छिपाने का है बदला

By आजाद खान | Published: May 21, 2022 07:26 AM

इस पर बोलते हुए भाजपा नेता अचल शर्मा ने कहा, “मैं सरकार से जामा मस्जिद की तलाशी लेने की अपील करता हूं। वहां भी, हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। ”

