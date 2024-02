Himachal Pradesh: कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी के हर्ष महाजन ने राज्यसभा चुनाव जीता, अभिषेक मनु सिंघवी हारे

शिमला: कांग्रेस के लिए एक आश्चर्यजनक उलटफेर में, भाजपा 68 सदस्यीय विधानसभा में केवल 25 विधायक होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट पर अपने उम्मीदवार को जिताने में कामयाब रही। नतीजों के अनुसार, भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन ने जीत दर्ज की। जबकि कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हार का सामना करना पड़ा। परिणाम के बाद सिंघवी ने भाजपा उम्मीदवार को जीत की बधाई दी।

भाजपा उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत की घोषणा करते हुए, ठाकुर ने कहा, "इतने बड़े बहुमत के बावजूद, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव हार गई है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और (गृह मंत्री) अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को बधाई देना चाहता हूं। हमने तब जीत हासिल की जब हमारी संभावनाएं बहुत कम लग रही थीं।"

विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक हैं और उसके उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के आसानी से जीतने की उम्मीद थी। एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए मंगलवार को हुए मतदान के दौरान, छह कांग्रेस विधायकों और सरकार का समर्थन करने वाले तीन निर्दलीय विधायकों ने कथित तौर पर भाजपा के लिए मतदान किया।

बीजेपी द्वारा उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा,"...जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तब देखेंगे... जो लोग गए हैं (क्रॉस वोटिंग) उनसे पूछा जा रहा है उनके परिवार वालों ने ऐसा क्यों किया। तो, अगर परिवार उनसे पूछ रहे हैं, तो शायद उनमें से कुछ लोग 'घर वापसी' के बारे में सोचेंगे।

#WATCH | Rajya Sabha Elections | When asked about speculations of BJP bringing a No Confidence Motion against him, Himachal Pradesh CM Sukhvinder Singh Sukhu says, "...We will see when the Assembly session commences...Those who have gone (cross-voted) are being asked by their… pic.twitter.com/Djq8CRd0m8