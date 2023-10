BJP appoints: भाजपा ने किया बदलाव, रीजीजू बने मिजोरम चुनाव प्रभारी, मल्होत्रा होंगे चंडीगढ़ पार्टी प्रमुख, कांग्रेस नेता एंटनी के पुत्र अनिल होंगे सह-प्रभारी

Highlights केंद्रीय मंत्री किरण रीजीजू को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। महासचिव अनिल एंटनी को चुनाव सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी हैं।

नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने बदलाव करना शुरू कर दिया है। मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री किरण रीजीजू को उत्तर-पूर्वी राज्य का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने घोषणा की।

BJP appoints Union minister Kiren Rijiju as party's election in-charge for Mizoram; Jatinder Pal Malhotra as Chandigarh unit president

नागालैंड के उप मुख्यमंत्री यानथुंगो पैटन और पार्टी महासचिव अनिल एंटनी को सह-प्रभारी नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी हैं। इसके साथ ही पार्टी ने जतिंदर पाल मल्होत्रा को चंडीगढ़ इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है।

40 सीटों वाली मिजोरम विधानसभा में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव एक ही चरण में होगा। मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा के नेतृत्व वाली वर्तमान मिजोरम विधानसभा 17 दिसंबर को अपना कार्यकाल समाप्त करने वाली है और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चुनावी प्रक्रिया 13 अक्टूबर को शुरू हो गई। उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक नामांकन जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है।

BJP appoints party leader & Union minister Kiren Rijiju as election in charge for Mizoram election. Yanthungo Patton, Dy CM Nagaland and party national general secretary Anil Antony as election co-incharge. pic.twitter.com/UvIYJCfOmb