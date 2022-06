बिहारः पूर्णिया में अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी एसयूवी, 8 लोगों की मौत

Highlights हादसे के बाद आस-पास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए ग्रामीणों ने हादसे की जानकारी तुरंत पुलिस को दी हादसे में मरने वाले सभी लोग किशनगंज जिला के रहने वाले थे

बिहार के पूर्णिया में शुक्रवार एक एसयूवी अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई जिससे 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा सभी 8 शवों को बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी ताराबाड़ी से किशनगंज जा रही थी। गाड़ी में सवार सभी तिलक से लौट रहे थे। हादसे में 2 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है।

पुलिस ने बताया कि पूर्णिया जिले के कांजिया गांव के पास ये हादसा हुआ। एसयूवी में 8 से ज्यादा लोग सवार थे। सभीलोग तिलक में शामिल होने ताराबाडी गए हुए थे। तिलक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद वे किशनगंज लौट रहे थे तभी रास्ते में हादसा हो गया।

Bihar | Eight people died in Kanjia village of Purnia district late last night after their vehicle fell into a pond.



Police say, "8 bodies recovered. They were coming from Tarabadi & going to Kishanganj when it happened. 2 people safely rescued. Bodies being sent for postmortem" pic.twitter.com/qSbYIbFn7j