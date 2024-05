Bihar LS polls 2024: राजद प्रमुख लालू यादव को हराने वाले रंजन ने फिर थामा लालटेन, कहा- प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से म से मछली सुना, म से मटन सुना, लेकिन म से मणिपुर सुना क्या?

Highlights रंजन यादव ने कहा कि बिहार में बिहार में लालटेन की लहर चल रही है। हमारा गठबंधन बिहार में बेहतर परिणाम लायेगा। 2024 के चुनाव में बिहार में राजद की जीत होगी।

Bihar Politics News LS polls 2024: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के जिगरी दोस्त रहे पूर्व सांसद रंजन यादव आज एक बार फिर से साथ आ गए हैं। राजद कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह में राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने रंजन यादव और उनके समर्थकों को राजद की सदस्यता दिलाई। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद रंजन यादव ने कहा कि राजद उनका पुराना घर रहा है। शुरुआत में हम में और लालू यादव में कोई अंतर नहीं रहता था, लेकिन बाद में लालू प्रसाद की डिमांड लोकसभा चुनाव में हर राज्य में होती थी। रंजन यादव ने कहा कि बिहार में बिहार में लालटेन की लहर चल रही है।

हमारा गठबंधन बिहार में बेहतर परिणाम लायेगा। 2024 के चुनाव में बिहार में राजद की जीत होगी। वहीं, सदस्यता दिलाते हुए मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठों के शहंशाह हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से म से मछली सुना, म से मटन सुना, लेकिन म से मणिपुर सुना क्या? भाजपा सत्ता में आने के लिए वैसे मुद्दों को उठा रही है, जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है।

भाजपा के लोगों को संविधान से कोई मतलब नहीं है। उल्लेखनीय है कि रंजन यादव किसी दौर में लालू यादव के अधिकांश फैसलों में साथ रहे थे। रंजन यादव दो बार राज्यसभा सदस्य भी रहे। दोनों बार जनता दल ने उन्हें यह मौका दिया। पहली बार 1990 से 1996 और इसके बाद 1996 से 2002 तक।

लेकिन बाद में वह राजद छोड़ जदयू में शामिल हो गए और पाटलिपुत्र संसदीय सीट से 2009 में लालू प्रसाद यादव को पटखनी दे दी थी। चर्चा है कि मीसा भारती की सियासी मजबूती के लिए रंजन यादव को पार्टी में शामिल कराया गया है क्योंकि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है।

दरअसल, पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। 2014 और 2019 में मीसा भारती को भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने हराया था। ऐसे में माना जा रहा है कि रंजन यादव के राजद में शामिल होने से 2024 के चुनाव में पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती को फायदा हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि मीसा भारती को क्या कुछ फायदा होता है।

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections