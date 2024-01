Bihar Political Crisis live: राजभवन जलपान में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी नहीं पहुंचे, गणतंत्र दिवस समारोह पर दूरियां साफ दिखीं

Highlights भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार संपर्क में हूं। पटना पहुंचे पासवान ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात की। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें स्वीकार्य होंगे, काल्पनिक करार दिया।

Bihar Political Crisis live: बिहार महागठबंधन में रार जारी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन में जलपान में शामिल हुए, राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं राजद नेता तेजस्वी यादव नहीं आये। अधिकारी ने जानकारी दी। गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच दूरियां साफ देखी गईं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के घटक दलों में गहराती दरार के संकेतों के बीच जनता दल (यूनाइटेड) प्रमुख के भाजपा के साथ गठबंधन में लौटने की संभावना जताई जा रही है। यह घटनाक्रम इन अटकलों की पृष्ठभूमि में आया है कि जनता दल यूनाइटेड (जदयू) अध्यक्ष कुमार, महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में वापसी कर सकते हैं।

