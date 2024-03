TMC Mp Shatrughan Sinha : '4 जून को 2004 रीपिट हो जाएगा', टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, 'परिवर्तन होगा'

Highlights शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा बीजेपी अपनी रणनीति के तहत बहुत चीजें नहीं बताते हैं हमें लग रहा है इस बार कहीं 2004 ना दोहरा जाए, 4 जून को 2004 रीपिट हो जाएगा 20 साल बाद जबरदस्त परिवर्तन होगा

Bihar Lok Sabha Election: आसनसोल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि 4 जून को 2004 रिपीट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत चल रहा है, जैसा भी चल रहा है पर बहुत मजबूती से चल रहा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे अपनी रणनीति के तहत बहुत चीजें नहीं बताते हैं। उसे लीडरशिप बताने की क्या जरूरत है। हमें लग रहा है इस बार कहीं 2004 ना दोहरा जाए।

VIDEO | "These elections are reminding me of 2004. I was a part of the BJP at that time. Atal Bihari Vajpayee was our PM at that time, and slogans such as 'India Shinning' were raised. However, we all remember what happened in 2004, and how Manmohan Singh became the PM and stayed… pic.twitter.com/Kei6Cb225b