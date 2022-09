बिहारः सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अचंभित, जब आधी रात के बाद दरवाजे पर स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने दी दस्तक, जानें क्या हुआ, देखें वीडियो

Highlights सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (पीएमसीएच) शामिल है। ट्रैक सूट और कैप पहने तथा चेहरे पर मास्क लगाए औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। रात्रि में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की अपने कर्तव्य के प्रति स्पष्ट उदासीनता से नाराज दिखे।

पटनाः बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार की आधी रात के वक्त मास्क और टोपी पहनकर राजधानी पटना में पीएमसीएच, गार्डिनर और गर्दनीबाग अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस औचक निरीक्षण के दौरान बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की कलई खुल गई।

वह भी राजधानी पटना में। स्वास्थ्य मंत्री जब पीएमसीएच पहुंचे तो अस्पताल में न डॉक्टर मिले न नर्स। इस दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों ने तो उनके सामने शिकायतों का अंबार लगा दिया। उप मुख्यमंत्री के आने की सूचना मिलते ही पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट भी भागते-भागते पहुंचे। तेजस्वी यादव ने उनको देखते ही पूछा, यह क्या हालात है, कैसे काम चलेगा?

स्वास्थ्य मंत्री वहां की अव्यवस्था देखकर भड़क गये। उन्होंने तुरंत डॉक्टरों की क्लास लगानी शुरू कर दी। अचानक तेजस्वी को अस्पताल में देख हर कोई हक्का-बक्का था। अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। तेजस्वी यादव ने डॉक्टर को फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी दस बजे से ड्यूटी है। आप दस बजे आते हैं, उसके बाद खाने जाते हैं।

#WATCH | Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav schooled the hospital authorities during a surprise visit to Patna Medical College Hospital (PMCH) & other hospitals, late last night pic.twitter.com/EPmPC2zRvG