Bihar floor test: विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने का प्रस्ताव पास, पद से हटाए गए, हंगामे के बाद वोटिंग से हुआ फैसला

Highlights विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने का प्रस्ताव पास हटाने के प्रस्ताव के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 मत पड़े उपसभापति के आदेश पर सचिव ने गणना कराई

Bihar floor test: बिहार विधानसभा अध्यक्ष और राजद नेता अवध बिहारी चौधरी को हटाने का प्रस्ताव राज्य विधानसभा में पेश किया गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही उपसभापति महेश्वर हजारी ने संभाली। उपसभापति ने पहले ध्वनिमत से अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की लेकिन भारी हंगामे और विपक्ष की मांग के बाद वोटिंग से फैसला हुआ। उपसभापति के आदेश पर सचिव ने गणना कराई।

वोटिंग में अवध बिहारी चौधरी को हटाने के प्रस्ताव के पक्ष में 125 और विपक्ष में 112 मत पड़े।

No-confidence motion against Bihar Assembly Speaker and RJD leader Awadh Bihari Choudhary passed in the State Assembly.



125 members voted in favour of the resolution; 112 against. pic.twitter.com/elomPgu59O